Сьогоднішня ціна TIME (TIME)

Поточна ціна TIME (TIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 481.54K USD. Ціна TIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TIME:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 266.31K USD

- зміна ціни TIME протягом дня — -7.38%

- циркуляційна пропозиція – 465.65B USD

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