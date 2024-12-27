Ціна ThunderCore (TT)
Поточна ціна ThunderCore (TT) сьогодні становить 0.00355678 USD з ринковою капіталізацією $ 41.15M USD. Ціна TT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ThunderCore:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.30M USD
- зміна ціни ThunderCore протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 11.57B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ThunderCore до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ThunderCore до USD становила $ -0.0008109330.
За останні 60 днів зміна ціни ThunderCore до USD становила $ +0.0005079661.
За останні 90 днів зміна ціни ThunderCore до USD становила $ -0.000087976307653853.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ -0.0008109330
|-22.79%
|60 днів
|$ +0.0005079661
|+14.28%
|90 днів
|$ -0.000087976307653853
|-2.41%
Останній аналіз цін ThunderCore: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.58%
-0.19%
+7.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network.
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