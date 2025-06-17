Ціна tensorprox (SN91)
Поточна ціна tensorprox (SN91) сьогодні становить 1,3 USD з ринковою капіталізацією $ 587,43K USD. Ціна SN91 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності tensorprox:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни tensorprox протягом дня — -3,42%
- циркуляційна пропозиція – 452,01K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни tensorprox до USD становила $ -0,046239529375836.
За останні 30 днів зміна ціни tensorprox до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни tensorprox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни tensorprox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,046239529375836
|-3,42%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін tensorprox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,55%
-3,42%
-34,31%
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