Ціна SyncVault (SVTS)
Поточна ціна SyncVault (SVTS) сьогодні становить 0.266954 USD з ринковою капіталізацією $ 133.48K USD. Ціна SVTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SyncVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.09K USD
- зміна ціни SyncVault протягом дня — -7.48%
- циркуляційна пропозиція – 500.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SyncVault до USD становила $ -0.0216039680644376.
За останні 30 днів зміна ціни SyncVault до USD становила $ +0.1571990129.
За останні 60 днів зміна ціни SyncVault до USD становила $ +0.2250659809.
За останні 90 днів зміна ціни SyncVault до USD становила $ +0.17100689115369326.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0216039680644376
|-7.48%
|30 днів
|$ +0.1571990129
|+58.89%
|60 днів
|$ +0.2250659809
|+84.31%
|90 днів
|$ +0.17100689115369326
|+178.23%
Останній аналіз цін SyncVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-7.48%
+5.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SyncVault, a trailblazing Social Token platform, that has generated $5.6M+ revenue, garnered 22BN views, and processes 140M+ daily micro-transactions. Active across YouTube, Instagram, TikTok, and YouTube Shorts, SyncVault enables influencers, artists, and brands to tokenize fan engagement. Token holders of $SVTS will gain exclusive content access, participate in streaming and promotions, vote on POA, and unlock passive/ active earning opportunities. The platform's token-gated channels foster direct creator-supporter interaction. SyncVault distinguishes itself by ensuring creators receive a higher revenue percentage compared to traditional platforms. Recognized as a Top 100 Global Media Start-Up, SyncVault is reshaping multi-platform social media promotion and monetization.
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