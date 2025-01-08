Сьогоднішня ціна SyncVault (SVTS)

Поточна ціна SyncVault (SVTS) сьогодні становить 0.266954 USD з ринковою капіталізацією $ 133.48K USD. Ціна SVTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SyncVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.09K USD

- зміна ціни SyncVault протягом дня — -7.48%

- циркуляційна пропозиція – 500.00K USD

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