Сьогоднішня ціна SYLVI AGENT (SYLVIAI)

Поточна ціна SYLVI AGENT (SYLVIAI) сьогодні становить 0.00176197 USD з ринковою капіталізацією $ 1.77M USD. Ціна SYLVIAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SYLVI AGENT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07M USD

- зміна ціни SYLVI AGENT протягом дня — +22.26%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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