Ціна SYLVI AGENT (SYLVIAI)
Поточна ціна SYLVI AGENT (SYLVIAI) сьогодні становить 0.00176197 USD з ринковою капіталізацією $ 1.77M USD. Ціна SYLVIAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SYLVI AGENT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07M USD
- зміна ціни SYLVI AGENT протягом дня — +22.26%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
Отримуйте оновлення цін SYLVIAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SYLVIAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SYLVI AGENT до USD становила $ +0.0003208.
За останні 30 днів зміна ціни SYLVI AGENT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SYLVI AGENT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SYLVI AGENT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0003208
|+22.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SYLVI AGENT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+13.90%
+22.26%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''. Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits. Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions. Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims. Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends. - Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time. Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels). Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system. Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder. Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes. Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly. Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers. General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SYLVIAI до AUD
A$0.002819152
|1 SYLVIAI до GBP
￡0.0014271957
|1 SYLVIAI до EUR
€0.0016914912
|1 SYLVIAI до USD
$0.00176197
|1 SYLVIAI до MYR
RM0.0078760059
|1 SYLVIAI до TRY
₺0.0627085123
|1 SYLVIAI до JPY
¥0.2733344061
|1 SYLVIAI до RUB
₽0.1779413503
|1 SYLVIAI до INR
₹0.1522165883
|1 SYLVIAI до IDR
Rp28.8847494768
|1 SYLVIAI до PHP
₱0.1029166677
|1 SYLVIAI до EGP
￡E.0.0886447107
|1 SYLVIAI до BRL
R$0.0106246791
|1 SYLVIAI до CAD
C$0.0025372368
|1 SYLVIAI до BDT
৳0.2148370021
|1 SYLVIAI до NGN
₦2.7359693963
|1 SYLVIAI до UAH
₴0.0744079931
|1 SYLVIAI до VES
Bs0.09514638
|1 SYLVIAI до PKR
Rs0.4913429542
|1 SYLVIAI до KZT
₸0.934725085
|1 SYLVIAI до THB
฿0.0598893603
|1 SYLVIAI до TWD
NT$0.0575811796
|1 SYLVIAI до CHF
Fr0.001585773
|1 SYLVIAI до HKD
HK$0.0137081266
|1 SYLVIAI до MAD
.د.م0.0176549394