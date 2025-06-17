Сьогоднішня ціна SubVortex (SN7)

Поточна ціна SubVortex (SN7) сьогодні становить 1,29 USD з ринковою капіталізацією $ 1,62M USD. Ціна SN7 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SubVortex:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SubVortex протягом дня — +1,04%

- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD

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