Ціна SubVortex (SN7)
Поточна ціна SubVortex (SN7) сьогодні становить 1,29 USD з ринковою капіталізацією $ 1,62M USD. Ціна SN7 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SubVortex:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SubVortex протягом дня — +1,04%
- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SubVortex до USD становила $ +0,01332345.
За останні 30 днів зміна ціни SubVortex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SubVortex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SubVortex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01332345
|+1,04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SubVortex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,07%
+1,04%
-8,17%
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