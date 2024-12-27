Ціна STYLE Token (STYLE)
Поточна ціна STYLE Token (STYLE) сьогодні становить 0.00137764 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна STYLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STYLE Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 161.04 USD
- зміна ціни STYLE Token протягом дня — -2.14%
- циркуляційна пропозиція – 816.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STYLE Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни STYLE Token до USD становила $ +0.0007088519.
За останні 60 днів зміна ціни STYLE Token до USD становила $ +0.0000584905.
За останні 90 днів зміна ціни STYLE Token до USD становила $ +0.000028238890258567.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.14%
|30 днів
|$ +0.0007088519
|+51.45%
|60 днів
|$ +0.0000584905
|+4.25%
|90 днів
|$ +0.000028238890258567
|+2.09%
Останній аналіз цін STYLE Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-2.14%
-17.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
STYLE Protocol aims to bring monetization and utilization to any Virtual Asset in any game, metaverse or virtual world. Based on NFT-sublicensing mechanisms, the protocol enables true interoperability of Virtual Assets and NFTs across any metaverse, game and virtual environment.
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