Сьогоднішня ціна STYLE Token (STYLE)

Поточна ціна STYLE Token (STYLE) сьогодні становить 0.00137764 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна STYLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STYLE Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 161.04 USD

- зміна ціни STYLE Token протягом дня — -2.14%

- циркуляційна пропозиція – 816.21M USD

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