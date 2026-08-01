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Поточна ціна Strata Junior mHYPER сьогодні становить 1.038 USD. Ринкова капіталізація JRMHYPER становить 550,546 USD. Відстежуйте оновлення цін JRMHYPER до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Strata Junior mHYPER сьогодні становить 1.038 USD. Ринкова капіталізація JRMHYPER становить 550,546 USD. Відстежуйте оновлення цін JRMHYPER до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JRMHYPER

Інформація про ціну JRMHYPER

Що таке JRMHYPER

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Офіційний вебсайт JRMHYPER

Токеноміка JRMHYPER

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Ціна Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JRMHYPER до USD:

$1.038
$1.038$1.038
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:15:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Strata Junior mHYPER

Поточна ціна Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) сьогодні становить $ 1.038, зі зміною 0.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JRMHYPER до USD становить $ 1.038 за JRMHYPER.

Strata Junior mHYPER наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 550,546, з циркуляційною пропозицією у 530.46K JRMHYPER. Протягом останніх 24 годин JRMHYPER торгувався між $ 1.038 (мінімум) та $ 1.038 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.038, тоді як історичний мінімум — $ 1.033.

У короткостроковій динаміці JRMHYPER змінився на -- за останню годину та на +0.17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

$ 550.55K
$ 550.55K$ 550.55K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 550.55K
$ 550.55K$ 550.55K

530.46K
530.46K 530.46K

530,457.8405827997
530,457.8405827997 530,457.8405827997

Поточна ринкова капіталізація Strata Junior mHYPER — $ 550.55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція JRMHYPER — 530.46K, зі загальною пропозицією 530457.8405827997. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 550.55K.

Історія ціни Strata Junior mHYPER у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
Мін. за 24 год
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
Макс. за 24 год

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

--

+0.03%

+0.17%

+0.17%

Історія ціни Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Strata Junior mHYPER до USD становила $ +0.00027.
За останні 30 днів зміна ціни Strata Junior mHYPER до USD становила $ +0.0084289752.
За останні 60 днів зміна ціни Strata Junior mHYPER до USD становила $ +0.0189832554.
За останні 90 днів зміна ціни Strata Junior mHYPER до USD становила $ +0.00013.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00027+0.03%
30 днів$ +0.0084289752+0.81%
60 днів$ +0.0189832554+1.83%
90 днів$ +0.00013+0.00%

Прогноз ціни Strata Junior mHYPER

Прогноз ціни Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JRMHYPER у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Strata Junior mHYPER потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Strata Junior mHYPER у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JRMHYPER на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Strata Junior mHYPER.

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Ресурс Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemStrata EcosystemSynthetic Asset

Про Strata Junior mHYPER

Які торговельні права зараз має Strata Junior mHYPER?

Поточна ціна: ₴45.75074684860800000, з рухом ціни 0.02% за останні 24 години.

Чи привертає JRMHYPER увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Strata Junior mHYPER?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо JRMHYPER?

З кількістю токенів 530457.8405827997 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Strata Junior mHYPER порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴45.75074684860800000 та ATL — ₴45.53036752852800000 служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Strata Junior mHYPER сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Strata Junior mHYPER.

Люди також запитують: Інші запитання про Strata Junior mHYPER

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:15:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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