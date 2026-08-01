Сьогоднішня ціна Strata Junior mHYPER

Поточна ціна Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) сьогодні становить $ 1.038, зі зміною 0.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JRMHYPER до USD становить $ 1.038 за JRMHYPER.

Strata Junior mHYPER наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 550,546, з циркуляційною пропозицією у 530.46K JRMHYPER. Протягом останніх 24 годин JRMHYPER торгувався між $ 1.038 (мінімум) та $ 1.038 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.038, тоді як історичний мінімум — $ 1.033.

У короткостроковій динаміці JRMHYPER змінився на -- за останню годину та на +0.17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

Ринкова капіталізація $ 550.55K$ 550.55K $ 550.55K Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 550.55K$ 550.55K $ 550.55K Циркуляційне постачання 530.46K 530.46K 530.46K Загальна пропозиція 530,457.8405827997 530,457.8405827997 530,457.8405827997

Поточна ринкова капіталізація Strata Junior mHYPER — $ 550.55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція JRMHYPER — 530.46K, зі загальною пропозицією 530457.8405827997. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 550.55K.