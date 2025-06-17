Сьогоднішня ціна Storb (SN26)

Поточна ціна Storb (SN26) сьогодні становить 1,31 USD з ринковою капіталізацією $ 1,61M USD. Ціна SN26 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Storb:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Storb протягом дня — +4,46%

- циркуляційна пропозиція – 1,24M USD

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