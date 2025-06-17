Ціна Storb (SN26)
Поточна ціна Storb (SN26) сьогодні становить 1,31 USD з ринковою капіталізацією $ 1,61M USD. Ціна SN26 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Storb:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Storb протягом дня — +4,46%
- циркуляційна пропозиція – 1,24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Storb до USD становила $ +0,056117.
За останні 30 днів зміна ціни Storb до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Storb до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Storb до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,056117
|+4,46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Storb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,58%
+4,46%
-15,94%
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