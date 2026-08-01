Сьогоднішня ціна STFX

Поточна ціна STFX (STFX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STFX до USD становить $ 0 за STFX.

STFX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 368, з циркуляційною пропозицією у 650,00M STFX. Протягом останніх 24 годин STFX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,088764, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STFX змінився на -- за останню годину та на -11,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо STFX (STFX)

Ринкова капіталізація $ 30,37K$ 30,37K $ 30,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,55K$ 41,55K $ 41,55K Циркуляційне постачання 650,00M 650,00M 650,00M Загальна пропозиція 889 353 714,0755309 889 353 714,0755309 889 353 714,0755309

Поточна ринкова капіталізація STFX — $ 30,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STFX — 650,00M, зі загальною пропозицією 889353714.0755309. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,55K.