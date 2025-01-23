Ціна STAMP (STAMP)
Поточна ціна STAMP (STAMP) сьогодні становить 0.0385977 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STAMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STAMP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.39K USD
- зміна ціни STAMP протягом дня — +2.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STAMP до USD становила $ +0.00094011.
За останні 30 днів зміна ціни STAMP до USD становила $ -0.0087732456.
За останні 60 днів зміна ціни STAMP до USD становила $ +0.0155173445.
За останні 90 днів зміна ціни STAMP до USD становила $ +0.01255673162347612.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00094011
|+2.50%
|30 днів
|$ -0.0087732456
|-22.72%
|60 днів
|$ +0.0155173445
|+40.20%
|90 днів
|$ +0.01255673162347612
|+48.22%
Останній аналіз цін STAMP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+2.50%
-14.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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