Сьогоднішня ціна STAMP (STAMP)

Поточна ціна STAMP (STAMP) сьогодні становить 0.0385977 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STAMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STAMP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.39K USD

- зміна ціни STAMP протягом дня — +2.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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