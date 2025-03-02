Ціна StakeLayer (STAKELAYER)
Поточна ціна StakeLayer (STAKELAYER) сьогодні становить 0.00006349 USD з ринковою капіталізацією $ 62.48K USD. Ціна STAKELAYER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StakeLayer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.71 USD
- зміна ціни StakeLayer протягом дня — +2.62%
- циркуляційна пропозиція – 984.06M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StakeLayer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StakeLayer до USD становила $ -0.0000572406.
За останні 60 днів зміна ціни StakeLayer до USD становила $ -0.0000608589.
За останні 90 днів зміна ціни StakeLayer до USD становила $ -0.0014158806818240664.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.62%
|30 днів
|$ -0.0000572406
|-90.15%
|60 днів
|$ -0.0000608589
|-95.85%
|90 днів
|$ -0.0014158806818240664
|-95.70%
Останній аналіз цін StakeLayer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+2.62%
-2.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments.
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|1 STAKELAYER до AUD
A$0.0001022189
|1 STAKELAYER до GBP
￡0.0000501571
|1 STAKELAYER до EUR
€0.0000609504
|1 STAKELAYER до USD
$0.00006349
|1 STAKELAYER до MYR
RM0.0002831654
|1 STAKELAYER до TRY
₺0.002311036
|1 STAKELAYER до JPY
¥0.0095628638
|1 STAKELAYER до RUB
₽0.0056721966
|1 STAKELAYER до INR
₹0.0055534703
|1 STAKELAYER до IDR
Rp1.0581662434
|1 STAKELAYER до PHP
₱0.0036786106
|1 STAKELAYER до EGP
￡E.0.0032144987
|1 STAKELAYER до BRL
R$0.0003733212
|1 STAKELAYER до CAD
C$0.0000914256
|1 STAKELAYER до BDT
৳0.0077095907
|1 STAKELAYER до NGN
₦0.095330235
|1 STAKELAYER до UAH
₴0.0026303907
|1 STAKELAYER до VES
Bs0.00406336
|1 STAKELAYER до PKR
Rs0.0177594228
|1 STAKELAYER до KZT
₸0.0316338925
|1 STAKELAYER до THB
฿0.0021732627
|1 STAKELAYER до TWD
NT$0.0020894559
|1 STAKELAYER до CHF
Fr0.000057141
|1 STAKELAYER до HKD
HK$0.0004933173
|1 STAKELAYER до MAD
.د.م0.0006336302