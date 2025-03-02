Сьогоднішня ціна StakeLayer (STAKELAYER)

Поточна ціна StakeLayer (STAKELAYER) сьогодні становить 0.00006349 USD з ринковою капіталізацією $ 62.48K USD. Ціна STAKELAYER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StakeLayer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.71 USD

- зміна ціни StakeLayer протягом дня — +2.62%

- циркуляційна пропозиція – 984.06M USD

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