Сьогоднішня ціна StablR USD (USDR)

Поточна ціна StablR USD (USDR) сьогодні становить 0.998845 USD з ринковою капіталізацією $ 6.59M USD. Ціна USDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StablR USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 304.08K USD

- зміна ціни StablR USD протягом дня — -2.60%

- циркуляційна пропозиція – 6.60M USD

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