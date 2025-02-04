Ціна StablR USD (USDR)
Поточна ціна StablR USD (USDR) сьогодні становить 0.998845 USD з ринковою капіталізацією $ 6.59M USD. Ціна USDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StablR USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 304.08K USD
- зміна ціни StablR USD протягом дня — -2.60%
- циркуляційна пропозиція – 6.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StablR USD до USD становила $ -0.0267462428393839.
За останні 30 днів зміна ціни StablR USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни StablR USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни StablR USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0267462428393839
|-2.60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StablR USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-2.60%
-0.07%
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