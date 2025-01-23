Сьогоднішня ціна SOLCAT (SOLCAT)

Поточна ціна SOLCAT (SOLCAT) сьогодні становить 0.00002073 USD з ринковою капіталізацією $ 69.45K USD. Ціна SOLCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOLCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.19K USD

- зміна ціни SOLCAT протягом дня — +8.66%

- циркуляційна пропозиція – 3.33B USD

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