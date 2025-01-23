Ціна SOLCAT (SOLCAT)
Поточна ціна SOLCAT (SOLCAT) сьогодні становить 0.00002073 USD з ринковою капіталізацією $ 69.45K USD. Ціна SOLCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOLCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.19K USD
- зміна ціни SOLCAT протягом дня — +8.66%
- циркуляційна пропозиція – 3.33B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOLCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOLCAT до USD становила $ -0.0000091418.
За останні 60 днів зміна ціни SOLCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOLCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.66%
|30 днів
|$ -0.0000091418
|-44.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOLCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.51%
+8.66%
-12.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The mascot of solana. First memecoin with game! PLAY, COLLECT, AND EARN TODAY! More to experience WIN PRIZES & HAVE FUN IN THE BEST COMMUNITY IN WEB3 What are the future plans for SOLCAT? SOLCAT will continue to grow its community, expand its presence in the Solana network, and increase its recognition through strategic campaigns and partnerships. The focus is on building a strong brand and creating value for all $SOLCAT holders. About SOLCAT. $SOLCAT the meme token on Solana, powered by a community that loves fun. $SOLCAT is more than a token—it’s a meowment! Join the craze, hold $SOLCAT, and let’s meow our way to the top together!
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