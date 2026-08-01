Сьогоднішня ціна Solano

Поточна ціна Solano (SOLANO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOLANO до USD становить $ 0 за SOLANO.

Solano наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 650, з циркуляційною пропозицією у 988,18M SOLANO. Протягом останніх 24 годин SOLANO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOLANO змінився на -0,34% за останню годину та на +52,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Solano (SOLANO)

Ринкова капіталізація $ 23,65K$ 23,65K $ 23,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,65K$ 23,65K $ 23,65K Циркуляційне постачання 988,18M 988,18M 988,18M Загальна пропозиція 988 183 483,444394 988 183 483,444394 988 183 483,444394

Поточна ринкова капіталізація Solano — $ 23,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLANO — 988,18M, зі загальною пропозицією 988183483.444394. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,65K.