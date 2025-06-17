Ціна Solace ($SOLACE)
Поточна ціна Solace ($SOLACE) сьогодні становить 0,01365009 USD з ринковою капіталізацією $ 6,84M USD. Ціна $SOLACE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solace:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Solace протягом дня — -1,69%
- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solace до USD становила $ -0,00023583322686717.
За останні 30 днів зміна ціни Solace до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solace до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solace до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00023583322686717
|-1,69%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solace: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,03%
-1,69%
-50,75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.
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