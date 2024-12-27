Ціна SNAP ($NAP)
Поточна ціна SNAP ($NAP) сьогодні становить 0.00000472 USD з ринковою капіталізацією $ 7.75M USD. Ціна $NAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SNAP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 805.64K USD
- зміна ціни SNAP протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 1.64T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SNAP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SNAP до USD становила $ -0.0000012839.
За останні 60 днів зміна ціни SNAP до USD становила $ -0.0000007190.
За останні 90 днів зміна ціни SNAP до USD становила $ -0.000000380187893953941.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ -0.0000012839
|-27.20%
|60 днів
|$ -0.0000007190
|-15.23%
|90 днів
|$ -0.000000380187893953941
|-7.45%
Останній аналіз цін SNAP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
-0.06%
+1.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SNAP is a token launched by an artist, Kero. The name SNAP was selected in honor of their original meme character Coco, a crocodile drawn in the style of iconic meme character Pepe the Frog.
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