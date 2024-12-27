Сьогоднішня ціна SNAP ($NAP)

Поточна ціна SNAP ($NAP) сьогодні становить 0.00000472 USD з ринковою капіталізацією $ 7.75M USD. Ціна $NAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SNAP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 805.64K USD

- зміна ціни SNAP протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 1.64T USD

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