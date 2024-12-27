Ціна Silk (SILK)
Поточна ціна Silk (SILK) сьогодні становить 1.24 USD з ринковою капіталізацією $ 2.74M USD. Ціна SILK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Silk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.69K USD
- зміна ціни Silk протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 2.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Silk до USD становила $ +0.00218186.
За останні 30 днів зміна ціни Silk до USD становила $ -0.0019976400.
За останні 60 днів зміна ціни Silk до USD становила $ +0.1344589040.
За останні 90 днів зміна ціни Silk до USD становила $ +0.056050835797497.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00218186
|+0.18%
|30 днів
|$ -0.0019976400
|-0.16%
|60 днів
|$ +0.1344589040
|+10.84%
|90 днів
|$ +0.056050835797497
|+4.73%
Останній аналіз цін Silk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
+0.18%
+0.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation.
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