Сьогоднішня ціна Silk (SILK)

Поточна ціна Silk (SILK) сьогодні становить 1.24 USD з ринковою капіталізацією $ 2.74M USD. Ціна SILK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Silk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.69K USD

- зміна ціни Silk протягом дня — +0.18%

- циркуляційна пропозиція – 2.20M USD

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