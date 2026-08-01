Сьогоднішня ціна Shieldeum

Поточна ціна Shieldeum (SDM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SDM до USD становить $ 0 за SDM.

Shieldeum наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 117, з циркуляційною пропозицією у 445,43M SDM. Протягом останніх 24 годин SDM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,239295, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SDM змінився на -0,00% за останню годину та на -8,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Shieldeum (SDM)

Ринкова капіталізація $ 37,12K$ 37,12K $ 37,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 83,33K$ 83,33K $ 83,33K Циркуляційне постачання 445,43M 445,43M 445,43M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Shieldeum — $ 37,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SDM — 445,43M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,33K.