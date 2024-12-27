Сьогоднішня ціна Shadow Token (SHDW)

Поточна ціна Shadow Token (SHDW) сьогодні становить 0.729087 USD з ринковою капіталізацією $ 117.91M USD. Ціна SHDW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shadow Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21M USD

- зміна ціни Shadow Token протягом дня — +2.08%

- циркуляційна пропозиція – 161.72M USD

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