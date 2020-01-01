Токеноміка Shadow Token (SHDW) Дізнайтеся ключову інформацію про Shadow Token (SHDW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shadow Token (SHDW) $SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows! Офіційний вебсайт: https://www.shdwdrive.com/ Купити SHDW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shadow Token (SHDW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shadow Token (SHDW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,58M $ 13,58M $ 13,58M Загальна пропозиція: $ 169,06M $ 169,06M $ 169,06M Циркуляційна пропозиція: $ 161,72M $ 161,72M $ 161,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,20M $ 14,20M $ 14,20M Історичний максимум: $ 2,82 $ 2,82 $ 2,82 Історичний мінімум: $ 0,01275871 $ 0,01275871 $ 0,01275871 Поточна ціна: $ 0,083971 $ 0,083971 $ 0,083971 Дізнайтеся більше про ціну Shadow Token (SHDW)

Токеноміка Shadow Token (SHDW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shadow Token (SHDW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHDW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHDW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHDW, досліджуйте ціну токена SHDW в реальному часі!

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