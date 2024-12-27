Сьогоднішня ціна Sekuritance (SKRT)

Поточна ціна Sekuritance (SKRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 191.58K USD. Ціна SKRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sekuritance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 761.24 USD

- зміна ціни Sekuritance протягом дня — -2.16%

- циркуляційна пропозиція – 416.82M USD

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