Сьогоднішня ціна Schrodinger (SCHRDNGR)

Поточна ціна Schrodinger (SCHRDNGR) сьогодні становить 0.0001114 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCHRDNGR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Schrodinger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.05K USD

- зміна ціни Schrodinger протягом дня — -7.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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