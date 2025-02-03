Ціна Schrodinger (SCHRDNGR)
Поточна ціна Schrodinger (SCHRDNGR) сьогодні становить 0.0001114 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCHRDNGR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Schrodinger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.05K USD
- зміна ціни Schrodinger протягом дня — -7.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Schrodinger до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Schrodinger до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Schrodinger до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Schrodinger до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Schrodinger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-7.01%
-46.49%
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|1 SCHRDNGR до AUD
A$0.000181582
|1 SCHRDNGR до GBP
￡0.000090234
|1 SCHRDNGR до EUR
€0.000108058
|1 SCHRDNGR до USD
$0.0001114
|1 SCHRDNGR до MYR
RM0.000500186
|1 SCHRDNGR до TRY
₺0.00399926
|1 SCHRDNGR до JPY
¥0.017346094
|1 SCHRDNGR до RUB
₽0.011133316
|1 SCHRDNGR до INR
₹0.009709624
|1 SCHRDNGR до IDR
Rp1.826229216
|1 SCHRDNGR до PHP
₱0.006535838
|1 SCHRDNGR до EGP
￡E.0.005669146
|1 SCHRDNGR до BRL
R$0.000650576
|1 SCHRDNGR до CAD
C$0.000163758
|1 SCHRDNGR до BDT
৳0.013767926
|1 SCHRDNGR до NGN
₦0.187226638
|1 SCHRDNGR до UAH
₴0.004707764
|1 SCHRDNGR до VES
Bs0.0064612
|1 SCHRDNGR до PKR
Rs0.031495008
|1 SCHRDNGR до KZT
₸0.058508394
|1 SCHRDNGR до THB
฿0.003797626
|1 SCHRDNGR до TWD
NT$0.003699594
|1 SCHRDNGR до CHF
Fr0.000101374
|1 SCHRDNGR до HKD
HK$0.000867806
|1 SCHRDNGR до MAD
.د.م0.001132938