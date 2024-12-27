Ціна SANTA (SANTA)
Поточна ціна SANTA (SANTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 53.29K USD. Ціна SANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SANTA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.00K USD
- зміна ціни SANTA протягом дня — -29.96%
- циркуляційна пропозиція – 999.72M USD
Отримуйте оновлення цін SANTA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SANTA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SANTA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SANTA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SANTA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SANTA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-29.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SANTA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-29.96%
-70.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $SANTA memecoin captures the essence of holiday cheer and nostalgia, embodying the magic of the season in the crypto space. Inspired by the spirit of giving, $SANTA brings joy to its holders through fun community events, surprise token drops, and festive memes. Designed to be more than just a token, $SANTA represents the values of generosity, creativity, and unity, encouraging its community to spread holiday vibes throughout the year. With a friendly, approachable vibe, it’s a coin that reminds everyone to believe in the magic of Santa Claus, whether it’s December or July. Beyond the festivities, $SANTA leverages its playful branding to stand out in the crowded memecoin market. The project combines humor with innovation, offering unique features like NFT collectibles of iconic holiday characters and gamified experiences that bring the community closer together. Whether you’re a seasoned trader or a crypto newbie, $SANTA invites you to join the holiday fun and share in the excitement of a coin built on the ideals of joy and togetherness. It’s not just a memecoin; it’s a celebration wrapped in crypto form.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SANTA до AUD
A$--
|1 SANTA до GBP
￡--
|1 SANTA до EUR
€--
|1 SANTA до USD
$--
|1 SANTA до MYR
RM--
|1 SANTA до TRY
₺--
|1 SANTA до JPY
¥--
|1 SANTA до RUB
₽--
|1 SANTA до INR
₹--
|1 SANTA до IDR
Rp--
|1 SANTA до PHP
₱--
|1 SANTA до EGP
￡E.--
|1 SANTA до BRL
R$--
|1 SANTA до CAD
C$--
|1 SANTA до BDT
৳--
|1 SANTA до NGN
₦--
|1 SANTA до UAH
₴--
|1 SANTA до VES
Bs--
|1 SANTA до PKR
Rs--
|1 SANTA до KZT
₸--
|1 SANTA до THB
฿--
|1 SANTA до TWD
NT$--
|1 SANTA до CHF
Fr--
|1 SANTA до HKD
HK$--
|1 SANTA до MAD
.د.م--