Сьогоднішня ціна SANTA (SANTA)

Поточна ціна SANTA (SANTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 53.29K USD. Ціна SANTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SANTA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.00K USD

- зміна ціни SANTA протягом дня — -29.96%

- циркуляційна пропозиція – 999.72M USD

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