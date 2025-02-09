Ціна Sandy Codex (SANDY)
Поточна ціна Sandy Codex (SANDY) сьогодні становить 0.00316805 USD з ринковою капіталізацією $ 2.66M USD. Ціна SANDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sandy Codex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 257.15K USD
- зміна ціни Sandy Codex протягом дня — -13.77%
- циркуляційна пропозиція – 831.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sandy Codex до USD становила $ -0.000505943551513363.
За останні 30 днів зміна ціни Sandy Codex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sandy Codex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sandy Codex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000505943551513363
|-13.77%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sandy Codex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.23%
-13.77%
+10.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.
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