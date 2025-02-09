Сьогоднішня ціна Sandy Codex (SANDY)

Поточна ціна Sandy Codex (SANDY) сьогодні становить 0.00316805 USD з ринковою капіталізацією $ 2.66M USD. Ціна SANDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sandy Codex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 257.15K USD

- зміна ціни Sandy Codex протягом дня — -13.77%

- циркуляційна пропозиція – 831.74M USD

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