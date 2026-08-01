Сьогоднішня ціна SAID Protocol

Поточна ціна SAID Protocol (SAID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 43,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAID до USD становить $ 0 за SAID.

SAID Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 152 006, з циркуляційною пропозицією у 988,44M SAID. Протягом останніх 24 годин SAID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00137988, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SAID змінився на +2,00% за останню годину та на +31,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14,13K.

Ринкова інформація щодо SAID Protocol (SAID)

Ринкова капіталізація $ 152,01K$ 152,01K $ 152,01K Обсяг (за 24 год) $ 14,13K$ 14,13K $ 14,13K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 152,01K$ 152,01K $ 152,01K Циркуляційне постачання 988,44M 988,44M 988,44M Загальна пропозиція 988 438 600,20995 988 438 600,20995 988 438 600,20995

Поточна ринкова капіталізація SAID Protocol — $ 152,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14,13K. Циркуляційна пропозиція SAID — 988,44M, зі загальною пропозицією 988438600.20995. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 152,01K.