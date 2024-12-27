Ціна Rupiah Token (IDRT)
Поточна ціна Rupiah Token (IDRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.84M USD. Ціна IDRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rupiah Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.23K USD
- зміна ціни Rupiah Token протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 291.13B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rupiah Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rupiah Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rupiah Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rupiah Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.05%
|30 днів
|$ 0
|-2.90%
|60 днів
|$ 0
|-3.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rupiah Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
+0.05%
-0.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rupiah Token (IDRT) is the first and most adopted Indonesian Rupiah stablecoin that is fully collateralized 1:1 by Rupiah (IDR) fiat currency. Each IDRT is backed by equivalent amount of Fiat Rupiah in Indonesian bank account, and can be redeemed for Fiat through our platform. Our mission is to boost the acceptance of Indonesian Rupiah worldwide and help to produce a more inclusive and open financial system.
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