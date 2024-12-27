Сьогоднішня ціна Rupiah Token (IDRT)

Поточна ціна Rupiah Token (IDRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.84M USD. Ціна IDRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rupiah Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.23K USD

- зміна ціни Rupiah Token протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 291.13B USD

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