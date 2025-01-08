Ціна RUBY (RUBY)
Поточна ціна RUBY (RUBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.42K USD. Ціна RUBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RUBY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 828.15 USD
- зміна ціни RUBY протягом дня — -9.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RUBY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RUBY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RUBY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RUBY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.81%
|30 днів
|$ 0
|-47.82%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RUBY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-9.81%
-8.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative.
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