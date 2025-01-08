Сьогоднішня ціна RUBY (RUBY)

Поточна ціна RUBY (RUBY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.42K USD. Ціна RUBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RUBY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 828.15 USD

- зміна ціни RUBY протягом дня — -9.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.45M USD

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