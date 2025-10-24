Інформація щодо ціни roule token (ROUL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00386955 $ 0,00386955 $ 0,00386955 Мін. за 24 год $ 0,0040874 $ 0,0040874 $ 0,0040874 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00386955$ 0,00386955 $ 0,00386955 Макс. за 24 год $ 0,0040874$ 0,0040874 $ 0,0040874 Рекордний максимум $ 0,00858746$ 0,00858746 $ 0,00858746 Найнижча ціна $ 0,00109265$ 0,00109265 $ 0,00109265 Зміна ціни (за 1 год) +0,04% Зміна ціни (1 дн.) +2,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,70%

Актуальна ціна roule token (ROUL) становить $0,00407781. За останні 24 години ROUL торгувався між мінімумом у $ 0,00386955 і максимумом у $ 0,0040874, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROUL становить $ 0,00858746, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00109265.

Що стосується короткострокових результатів, то ROUL змінився на +0,04% за останню годину, +2,68% за 24 години та на -1,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо roule token (ROUL)

Ринкова капіталізація $ 294,88K$ 294,88K $ 294,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 407,70K$ 407,70K $ 407,70K Циркуляційне постачання 72,33M 72,33M 72,33M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація roule token — $ 294,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROUL — 72,33M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 407,70K.