Актуальна ціна roule token сьогодні становить 0,00407781 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ROUL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ROUL на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 ROUL до USD:

$0,00407781
$0,00407781
+2,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни roule token (ROUL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:12:30 (UTC+8)

Інформація щодо ціни roule token (ROUL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00386955
$ 0,00386955
Мін. за 24 год
$ 0,0040874
$ 0,0040874
Макс. за 24 год

$ 0,00386955
$ 0,00386955

$ 0,0040874
$ 0,0040874

$ 0,00858746
$ 0,00858746

$ 0,00109265
$ 0,00109265

+0,04%

+2,68%

-1,70%

-1,70%

Актуальна ціна roule token (ROUL) становить $0,00407781. За останні 24 години ROUL торгувався між мінімумом у $ 0,00386955 і максимумом у $ 0,0040874, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROUL становить $ 0,00858746, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00109265.

Що стосується короткострокових результатів, то ROUL змінився на +0,04% за останню годину, +2,68% за 24 години та на -1,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо roule token (ROUL)

$ 294,88K
$ 294,88K

--
--

$ 407,70K
$ 407,70K

72,33M
72,33M

100 000 000,0
100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація roule token — $ 294,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROUL — 72,33M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 407,70K.

Історія ціни roule token (ROUL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни roule token до USD становила $ +0,00010656.
За останні 30 днів зміна ціни roule token до USD становила $ +0,0072849904.
За останні 60 днів зміна ціни roule token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни roule token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00010656+2,68%
30 днів$ +0,0072849904+178,65%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке roule token (ROUL)

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс roule token (ROUL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни roule token (USD)

Скільки коштуватиме roule token (ROUL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів roule token (ROUL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо roule token.

Перегляньте прогноз ціни roule token вже зараз!

ROUL до місцевих валют

Токеноміка roule token (ROUL)

Розуміння токеноміки roule token (ROUL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ROUL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про roule token (ROUL)

Скільки сьогодні коштує roule token (ROUL)?
Актуальна ціна ROUL у USD становить 0,00407781 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ROUL до USD?
Поточна ціна ROUL до USD — $ 0,00407781. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація roule token?
Ринкова капіталізація ROUL — $ 294,88K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ROUL?
Циркуляційна пропозиція ROUL — 72,33M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ROUL?
ROUL досяг історичної максимальної ціни у 0,00858746 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ROUL?
Історична мінімальна ціна ROUL становила 0,00109265 USD.
Який обсяг торгівлі ROUL?
Актуальний обсяг торгівлі ROUL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ROUL цього року?
ROUL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ROUL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:12:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для roule token (ROUL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 150,04

$3 975,95

$0,16783

$192,87

$20,2893

