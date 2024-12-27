Ціна Roobee (ROOBEE)
Поточна ціна Roobee (ROOBEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 571.38K USD. Ціна ROOBEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Roobee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.13K USD
- зміна ціни Roobee протягом дня — -0.78%
- циркуляційна пропозиція – 1.20B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Roobee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Roobee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Roobee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Roobee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.78%
|30 днів
|$ 0
|+7.50%
|60 днів
|$ 0
|+2.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Roobee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-0.78%
-0.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io)
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