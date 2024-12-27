Сьогоднішня ціна Roobee (ROOBEE)

Поточна ціна Roobee (ROOBEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 571.38K USD. Ціна ROOBEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Roobee:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.13K USD

- зміна ціни Roobee протягом дня — -0.78%

- циркуляційна пропозиція – 1.20B USD

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