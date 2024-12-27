Ціна Rocket Pool ETH (RETH)
Поточна ціна Rocket Pool ETH (RETH) сьогодні становить 3,795.88 USD з ринковою капіталізацією $ 1.77B USD. Ціна RETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rocket Pool ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.13M USD
- зміна ціни Rocket Pool ETH протягом дня — +1.16%
- циркуляційна пропозиція – 464.67K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rocket Pool ETH до USD становила $ +43.51.
За останні 30 днів зміна ціни Rocket Pool ETH до USD становила $ -62.2862153320.
За останні 60 днів зміна ціни Rocket Pool ETH до USD становила $ +1,288.5657470840.
За останні 90 днів зміна ціни Rocket Pool ETH до USD становила $ +815.7826315153033.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +43.51
|+1.16%
|30 днів
|$ -62.2862153320
|-1.64%
|60 днів
|$ +1,288.5657470840
|+33.95%
|90 днів
|$ +815.7826315153033
|+27.37%
Останній аналіз цін Rocket Pool ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
+1.16%
+4.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.
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