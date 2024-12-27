Сьогоднішня ціна Rocket Pool ETH (RETH)

Поточна ціна Rocket Pool ETH (RETH) сьогодні становить 3,795.88 USD з ринковою капіталізацією $ 1.77B USD. Ціна RETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rocket Pool ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.13M USD

- зміна ціни Rocket Pool ETH протягом дня — +1.16%

- циркуляційна пропозиція – 464.67K USD

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