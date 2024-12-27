Ціна Rkey (RKEY)
Поточна ціна Rkey (RKEY) сьогодні становить 0.00475039 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна RKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rkey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 468.49K USD
- зміна ціни Rkey протягом дня — +4.49%
- циркуляційна пропозиція – 328.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rkey до USD становила $ +0.0002041.
За останні 30 днів зміна ціни Rkey до USD становила $ -0.0005304679.
За останні 60 днів зміна ціни Rkey до USD становила $ -0.0007978203.
За останні 90 днів зміна ціни Rkey до USD становила $ +0.0015086103363576053.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0002041
|+4.49%
|30 днів
|$ -0.0005304679
|-11.16%
|60 днів
|$ -0.0007978203
|-16.79%
|90 днів
|$ +0.0015086103363576053
|+46.54%
Останній аналіз цін Rkey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.10%
+4.49%
-9.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the ever-evolving landscape of finance and investment, the concept of tokenization has emerged as a transformative force, poised to revolutionize traditional asset ownership. RKEY stands at the forefront of this paradigm shift, focusing on the tokenization of real-world assets, with a primary focus on real estate. Tokenization, the process of converting ownership rights of an asset into digital tokens on a blockchain, offers unparalleled accessibility, liquidity, and transparency. In our venture, we aim to harness the power of tokenization to democratize real estate investment, providing individuals with previously unattainable opportunities to participate in lucrative property ventures.
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