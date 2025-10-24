Інформація щодо ціни RingDAO (RING) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00114977 $ 0,00114977 $ 0,00114977 Мін. за 24 год $ 0,00119361 $ 0,00119361 $ 0,00119361 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00114977$ 0,00114977 $ 0,00114977 Макс. за 24 год $ 0,00119361$ 0,00119361 $ 0,00119361 Рекордний максимум $ 0,30361$ 0,30361 $ 0,30361 Найнижча ціна $ 0,00086953$ 0,00086953 $ 0,00086953 Зміна ціни (за 1 год) +0,12% Зміна ціни (1 дн.) +3,58% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,40%

Актуальна ціна RingDAO (RING) становить $0,00119377. За останні 24 години RING торгувався між мінімумом у $ 0,00114977 і максимумом у $ 0,00119361, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RING становить $ 0,30361, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00086953.

Що стосується короткострокових результатів, то RING змінився на +0,12% за останню годину, +3,58% за 24 години та на +1,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RingDAO (RING)

Ринкова капіталізація $ 2,02M$ 2,02M $ 2,02M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,51M$ 2,51M $ 2,51M Циркуляційне постачання 1,70B 1,70B 1,70B Загальна пропозиція 2 099 840 238,0 2 099 840 238,0 2 099 840 238,0

Поточна ринкова капіталізація RingDAO — $ 2,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RING — 1,70B, зі загальною пропозицією 2099840238.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,51M.