Ціна Rexwifhat (REXHAT)
Поточна ціна Rexwifhat (REXHAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна REXHAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rexwifhat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.76K USD
- зміна ціни Rexwifhat протягом дня — +8.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rexwifhat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rexwifhat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rexwifhat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rexwifhat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.68%
|30 днів
|$ 0
|-27.56%
|60 днів
|$ 0
|-67.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rexwifhat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
+8.68%
-5.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$REXHAT - A long-lost meme coin has risen on Solana. The supreme king will rule the world again.
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