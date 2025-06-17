Сьогоднішня ціна REVV (REVV)

Поточна ціна REVV (REVV) сьогодні становить 0,00127032 USD з ринковою капіталізацією $ 1,41M USD. Ціна REVV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності REVV:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни REVV протягом дня — +0,09%

- циркуляційна пропозиція – 1,11B USD

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