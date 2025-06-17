Ціна REVV (REVV)
Поточна ціна REVV (REVV) сьогодні становить 0,00127032 USD з ринковою капіталізацією $ 1,41M USD. Ціна REVV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності REVV:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни REVV протягом дня — +0,09%
- циркуляційна пропозиція – 1,11B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни REVV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни REVV до USD становила $ -0,0001523343.
За останні 60 днів зміна ціни REVV до USD становила $ -0,0000211562.
За останні 90 днів зміна ціни REVV до USD становила $ -0,0000654749150080404.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,09%
|30 днів
|$ -0,0001523343
|-11,99%
|60 днів
|$ -0,0000211562
|-1,66%
|90 днів
|$ -0,0000654749150080404
|-4,90%
Останній аналіз цін REVV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,73%
+0,09%
+18,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.
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