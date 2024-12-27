Ціна RecTime (RTIME)
Поточна ціна RecTime (RTIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 836.79K USD. Ціна RTIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RecTime:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.77K USD
- зміна ціни RecTime протягом дня — -0.26%
- циркуляційна пропозиція – 40.57T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RecTime до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RecTime до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RecTime до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RecTime до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.26%
|30 днів
|$ 0
|+0.36%
|60 днів
|$ 0
|-7.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RecTime: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.85%
-0.26%
+0.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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