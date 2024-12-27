Сьогоднішня ціна RecTime (RTIME)

Поточна ціна RecTime (RTIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 836.79K USD. Ціна RTIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RecTime:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.77K USD

- зміна ціни RecTime протягом дня — -0.26%

- циркуляційна пропозиція – 40.57T USD

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