Сьогоднішня ціна RecapThisBot

Поточна ціна RecapThisBot ($RECAP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $RECAP до USD становить $ 0 за $RECAP.

RecapThisBot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 110 179, з циркуляційною пропозицією у 991,25M $RECAP. Протягом останніх 24 годин $RECAP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $RECAP змінився на -0,32% за останню годину та на +3,48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 22,41.

Ринкова інформація щодо RecapThisBot ($RECAP)

Ринкова капіталізація $ 110,18K$ 110,18K $ 110,18K Обсяг (за 24 год) $ 22,41$ 22,41 $ 22,41 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 111,03K$ 111,03K $ 111,03K Циркуляційне постачання 991,25M 991,25M 991,25M Загальна пропозиція 998 943 659,0945721 998 943 659,0945721 998 943 659,0945721

Поточна ринкова капіталізація RecapThisBot — $ 110,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 22,41. Циркуляційна пропозиція $RECAP — 991,25M, зі загальною пропозицією 998943659.0945721. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,03K.