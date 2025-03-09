Сьогоднішня ціна Reactive Network (REACT)

Поточна ціна Reactive Network (REACT) сьогодні становить 0.10625 USD з ринковою капіталізацією $ 33.34M USD. Ціна REACT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Reactive Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 389.05K USD

- зміна ціни Reactive Network протягом дня — -13.45%

- циркуляційна пропозиція – 310.00M USD

Отримуйте оновлення цін REACT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REACT.