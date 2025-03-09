Ціна Reactive Network (REACT)
Поточна ціна Reactive Network (REACT) сьогодні становить 0.10625 USD з ринковою капіталізацією $ 33.34M USD. Ціна REACT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reactive Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 389.05K USD
- зміна ціни Reactive Network протягом дня — -13.45%
- циркуляційна пропозиція – 310.00M USD
Отримуйте оновлення цін REACT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни REACT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reactive Network до USD становила $ -0.0165202394708455.
За останні 30 днів зміна ціни Reactive Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Reactive Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Reactive Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0165202394708455
|-13.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Reactive Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.92%
-13.45%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Reactive Network is the first parallelized interoperability execution layer, utilising a new form of smart contract we call reactive smart contracts. Reactive smart contracts are able to react to on-chain events autonomously and execute their own user defined logic to initiate new transactions. This allows a virtually limitless number of use cases to achieve fully decentralized on-chain automation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 REACT до AUD
A$0.167875
|1 REACT до GBP
￡0.0818125
|1 REACT до EUR
€0.09775
|1 REACT до USD
$0.10625
|1 REACT до MYR
RM0.4685625
|1 REACT до TRY
₺3.87175
|1 REACT до JPY
¥15.7281875
|1 REACT до RUB
₽9.5625
|1 REACT до INR
₹9.258625
|1 REACT до IDR
Rp1,741.803
|1 REACT до PHP
₱6.10725
|1 REACT до EGP
￡E.5.3836875
|1 REACT до BRL
R$0.614125
|1 REACT до CAD
C$0.1519375
|1 REACT до BDT
৳12.9231875
|1 REACT до NGN
₦160.4980625
|1 REACT до UAH
₴4.383875
|1 REACT до VES
Bs6.8
|1 REACT до PKR
Rs29.786125
|1 REACT до KZT
₸52.1846875
|1 REACT до THB
฿3.5859375
|1 REACT до TWD
NT$3.48925
|1 REACT до CHF
Fr0.0935
|1 REACT до HKD
HK$0.8255625
|1 REACT до MAD
.د.م1.0338125
|1 REACT до MXN
$2.152625