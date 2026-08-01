Сьогоднішня ціна RCADE Network

Поточна ціна RCADE Network (RCADE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RCADE до USD становить $ 0 за RCADE.

RCADE Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 654, з циркуляційною пропозицією у 8,30B RCADE. Протягом останніх 24 годин RCADE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00305157, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RCADE змінився на -0,01% за останню годину та на -17,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо RCADE Network (RCADE)

Ринкова капіталізація $ 20,65K$ 20,65K $ 20,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 99,54K$ 99,54K $ 99,54K Циркуляційне постачання 8,30B 8,30B 8,30B Загальна пропозиція 40 000 000 000,0 40 000 000 000,0 40 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація RCADE Network — $ 20,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RCADE — 8,30B, зі загальною пропозицією 40000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 99,54K.