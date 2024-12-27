Ціна Rawr (XD)
Поточна ціна Rawr (XD) сьогодні становить 0.00123814 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна XD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rawr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.89K USD
- зміна ціни Rawr протягом дня — +4.20%
- циркуляційна пропозиція – 981.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rawr до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rawr до USD становила $ -0.0009127008.
За останні 60 днів зміна ціни Rawr до USD становила $ -0.0010816074.
За останні 90 днів зміна ціни Rawr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.20%
|30 днів
|$ -0.0009127008
|-73.71%
|60 днів
|$ -0.0010816074
|-87.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rawr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
+4.20%
+43.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rawr XD coin is a statement in support of artistic integrity on Solana. The developer has produced a large amount of art, including associated NFTs, in order to realize this vision. Unlike many other Solana tokens, Rawr XD has survived multiple low-volume and drawdown periods. The team is currently working on increasing social media reach. So far, over 50,000 people follow the developer across multiple platforms, and the NFTs are being adopted as twitter profile pictures.
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