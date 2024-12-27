Сьогоднішня ціна Rawr (XD)

Поточна ціна Rawr (XD) сьогодні становить 0.00123814 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна XD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rawr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.89K USD

- зміна ціни Rawr протягом дня — +4.20%

- циркуляційна пропозиція – 981.10M USD

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