Сьогоднішня ціна Raven Protocol (RAVEN)

Поточна ціна Raven Protocol (RAVEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна RAVEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Raven Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.76K USD

- зміна ціни Raven Protocol протягом дня — -1.97%

- циркуляційна пропозиція – 4.44B USD

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