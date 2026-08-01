Сьогоднішня ціна rainbowfish

Поточна ціна rainbowfish (FISH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FISH до USD становить $ 0 за FISH.

rainbowfish наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 81 036, з циркуляційною пропозицією у 999,79M FISH. Протягом останніх 24 годин FISH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01249686, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FISH змінився на +6,89% за останню годину та на -5,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо rainbowfish (FISH)

Ринкова капіталізація $ 81,04K$ 81,04K $ 81,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 81,04K$ 81,04K $ 81,04K Циркуляційне постачання 999,79M 999,79M 999,79M Загальна пропозиція 999 793 693,70654 999 793 693,70654 999 793 693,70654

Поточна ринкова капіталізація rainbowfish — $ 81,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FISH — 999,79M, зі загальною пропозицією 999793693.70654. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81,04K.