Ціна Quick Intel (QKNTL)
Поточна ціна Quick Intel (QKNTL) сьогодні становить 0.01404428 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна QKNTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quick Intel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.56K USD
- зміна ціни Quick Intel протягом дня — -7.95%
- циркуляційна пропозиція – 79.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quick Intel до USD становила $ -0.00121317313715814.
За останні 30 днів зміна ціни Quick Intel до USD становила $ -0.0055140638.
За останні 60 днів зміна ціни Quick Intel до USD становила $ -0.0047704514.
За останні 90 днів зміна ціни Quick Intel до USD становила $ -0.002598092960728027.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00121317313715814
|-7.95%
|30 днів
|$ -0.0055140638
|-39.26%
|60 днів
|$ -0.0047704514
|-33.96%
|90 днів
|$ -0.002598092960728027
|-15.61%
Останній аналіз цін Quick Intel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.59%
-7.95%
+7.33%
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