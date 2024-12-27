Сьогоднішня ціна Quick Intel (QKNTL)

Поточна ціна Quick Intel (QKNTL) сьогодні становить 0.01404428 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна QKNTL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quick Intel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.56K USD

- зміна ціни Quick Intel протягом дня — -7.95%

- циркуляційна пропозиція – 79.96M USD

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