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Поточна ціна PYTHIA сьогодні становить 0,00851112 USD. Ринкова капіталізація PYTHIA становить 8 490 381 USD. Відстежуйте оновлення цін PYTHIA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна PYTHIA сьогодні становить 0,00851112 USD. Ринкова капіталізація PYTHIA становить 8 490 381 USD. Відстежуйте оновлення цін PYTHIA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PYTHIA

Інформація про ціну PYTHIA

Що таке PYTHIA

Офіційний вебсайт PYTHIA

Токеноміка PYTHIA

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Ціна PYTHIA (PYTHIA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PYTHIA до USD:

$0,00851053
$0,00851053$0,00851053
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни PYTHIA (PYTHIA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:04:57 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна PYTHIA

Поточна ціна PYTHIA (PYTHIA) сьогодні становить $ 0,00851112, зі зміною 2,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PYTHIA до USD становить $ 0,00851112 за PYTHIA.

PYTHIA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8 490 381, з циркуляційною пропозицією у 998,16M PYTHIA. Протягом останніх 24 годин PYTHIA торгувався між $ 0,00853024 (мінімум) та $ 0,00869933 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,125047, тоді як історичний мінімум — $ 0,00413184.

У короткостроковій динаміці PYTHIA змінився на -0,48% за останню годину та на -14,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,44K.

Ринкова інформація щодо PYTHIA (PYTHIA)

$ 8,49M
$ 8,49M$ 8,49M

$ 9,44K
$ 9,44K$ 9,44K

$ 8,49M
$ 8,49M$ 8,49M

998,16M
998,16M 998,16M

998 158 033,068155
998 158 033,068155 998 158 033,068155

Поточна ринкова капіталізація PYTHIA — $ 8,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,44K. Циркуляційна пропозиція PYTHIA — 998,16M, зі загальною пропозицією 998158033.068155. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,49M.

Історія ціни PYTHIA у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00853024
$ 0,00853024$ 0,00853024
Мін. за 24 год
$ 0,00869933
$ 0,00869933$ 0,00869933
Макс. за 24 год

$ 0,00853024
$ 0,00853024$ 0,00853024

$ 0,00869933
$ 0,00869933$ 0,00869933

$ 0,125047
$ 0,125047$ 0,125047

$ 0,00413184
$ 0,00413184$ 0,00413184

-0,48%

-2,07%

-14,82%

-14,82%

Історія ціни PYTHIA (PYTHIA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PYTHIA до USD становила $ -0,000180491467106598.
За останні 30 днів зміна ціни PYTHIA до USD становила $ -0,0004708215.
За останні 60 днів зміна ціни PYTHIA до USD становила $ -0,0045903372.
За останні 90 днів зміна ціни PYTHIA до USD становила $ -0,000000174046908901.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000180491467106598-2,07%
30 днів$ -0,0004708215-5,53%
60 днів$ -0,0045903372-53,93%
90 днів$ -0,000000174046908901-0,00%

Прогноз ціни PYTHIA

Прогноз ціни PYTHIA (PYTHIA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PYTHIA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни PYTHIA (PYTHIA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна PYTHIA потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне PYTHIA у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PYTHIA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни PYTHIA.

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Ресурс PYTHIA (PYTHIA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI MemeBinance Alpha SpotlightDesci Meme

Про PYTHIA

Яка зараз ціна PYTHIA?

PYTHIA торгують за ₴0.3750636207529957248000, зміна ціни за останні 24 години становить -2.07%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH PYTHIA становить ₴5.51050632399729488000, тоді як ATL — ₴0.1820797816000782336000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка PYTHIA сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴374149705.25999405424000, що розміщує актив на #1245 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі PYTHIA?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до PYTHIA.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 998158033.068155 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить PYTHIA?

PYTHIA належить до класифікації Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem,Desci Meme,Binance Alpha Spotlight, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію PYTHIA?

Робота в мережі -- дозволяє PYTHIA використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про PYTHIA

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:04:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PYTHIA (PYTHIA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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