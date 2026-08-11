Сьогоднішня ціна PYTHIA

Поточна ціна PYTHIA (PYTHIA) сьогодні становить $ 0,00851112, зі зміною 2,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PYTHIA до USD становить $ 0,00851112 за PYTHIA.

PYTHIA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8 490 381, з циркуляційною пропозицією у 998,16M PYTHIA. Протягом останніх 24 годин PYTHIA торгувався між $ 0,00853024 (мінімум) та $ 0,00869933 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,125047, тоді як історичний мінімум — $ 0,00413184.

У короткостроковій динаміці PYTHIA змінився на -0,48% за останню годину та на -14,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,44K.

Ринкова інформація щодо PYTHIA (PYTHIA)

Ринкова капіталізація $ 8,49M$ 8,49M $ 8,49M Обсяг (за 24 год) $ 9,44K$ 9,44K $ 9,44K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,49M$ 8,49M $ 8,49M Циркуляційне постачання 998,16M 998,16M 998,16M Загальна пропозиція 998 158 033,068155 998 158 033,068155 998 158 033,068155

Поточна ринкова капіталізація PYTHIA — $ 8,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,44K. Циркуляційна пропозиція PYTHIA — 998,16M, зі загальною пропозицією 998158033.068155. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,49M.