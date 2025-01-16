Ціна puush da button (PUUSH)
Поточна ціна puush da button (PUUSH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUUSH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності puush da button:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.93K USD
- зміна ціни puush da button протягом дня — +2.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PUUSH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PUUSH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни puush da button до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни puush da button до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни puush da button до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни puush da button до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.19%
|30 днів
|$ 0
|-22.18%
|60 днів
|$ 0
|-9.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін puush da button: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+2.19%
+0.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
just puush da button
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PUUSH до AUD
A$--
|1 PUUSH до GBP
￡--
|1 PUUSH до EUR
€--
|1 PUUSH до USD
$--
|1 PUUSH до MYR
RM--
|1 PUUSH до TRY
₺--
|1 PUUSH до JPY
¥--
|1 PUUSH до RUB
₽--
|1 PUUSH до INR
₹--
|1 PUUSH до IDR
Rp--
|1 PUUSH до PHP
₱--
|1 PUUSH до EGP
￡E.--
|1 PUUSH до BRL
R$--
|1 PUUSH до CAD
C$--
|1 PUUSH до BDT
৳--
|1 PUUSH до NGN
₦--
|1 PUUSH до UAH
₴--
|1 PUUSH до VES
Bs--
|1 PUUSH до PKR
Rs--
|1 PUUSH до KZT
₸--
|1 PUUSH до THB
฿--
|1 PUUSH до TWD
NT$--
|1 PUUSH до CHF
Fr--
|1 PUUSH до HKD
HK$--
|1 PUUSH до MAD
.د.م--