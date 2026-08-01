Сьогоднішня ціна pupfun

Поточна ціна pupfun (PUP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PUP до USD становить $ 0 за PUP.

pupfun наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 77 628, з циркуляційною пропозицією у 999,16M PUP. Протягом останніх 24 годин PUP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PUP змінився на -0,64% за останню годину та на -21,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо pupfun (PUP)

Ринкова капіталізація $ 77,63K$ 77,63K $ 77,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 77,63K$ 77,63K $ 77,63K Циркуляційне постачання 999,16M 999,16M 999,16M Загальна пропозиція 999 155 289,304919 999 155 289,304919 999 155 289,304919

Поточна ринкова капіталізація pupfun — $ 77,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUP — 999,16M, зі загальною пропозицією 999155289.304919. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 77,63K.