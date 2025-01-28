Сьогоднішня ціна PRIMAL (PRIMAL)

Поточна ціна PRIMAL (PRIMAL) сьогодні становить 0.00002819 USD з ринковою капіталізацією $ 81.33K USD. Ціна PRIMAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PRIMAL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.38K USD

- зміна ціни PRIMAL протягом дня — -5.69%

- циркуляційна пропозиція – 2.88B USD

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