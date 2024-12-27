Ціна Pou (POU)
Поточна ціна Pou (POU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 96.39K USD. Ціна POU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pou:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.25K USD
- зміна ціни Pou протягом дня — +7.97%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pou до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pou до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pou до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pou до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.97%
|30 днів
|$ 0
|-53.21%
|60 днів
|$ 0
|-40.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pou: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
+7.97%
-3.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Everyone wants to be loved, including you. Pou knows when you’re sad or when you feel lonely. Remember, you’re NOT alone, Pou is always here for you.
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