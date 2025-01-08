Ціна Pooch (POOCH)
Поточна ціна Pooch (POOCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна POOCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pooch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.12 USD
- зміна ціни Pooch протягом дня — -10.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pooch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pooch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pooch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pooch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.74%
|30 днів
|$ 0
|-42.33%
|60 днів
|$ 0
|-80.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pooch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-10.74%
-0.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
POOCH is a deflationary meme token built on the Fantom blockchain that deposits a small percentage of each transaction into a charitable giving pool.
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