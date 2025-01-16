Сьогоднішня ціна POM ($POM)

Поточна ціна POM ($POM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 662.65K USD. Ціна $POM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.02K USD

- зміна ціни POM протягом дня — -38.83%

- циркуляційна пропозиція – 894.18M USD

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